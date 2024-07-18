Вестник Кавказа

Китай призвал к созданию государства Палестина

Китай призвал к созданию государства Палестина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пекин предлагает провести конференцию по Палестине. Китай выражает поддержку создания палестинского государства.

Китайский постпред при ООН Фу Цун заявил о планах Пекина организовать конференцию по решению палестино-израильского конфликта и созданию независимого государства Палестина.

Он отметил, что на этой неделе в Пекине состоялась встреча палестинских фракций, на которой был достигнут важный шаг к реализации принципа управления Палестиной палестинцами.

Постпред подчеркнул, что Китай поддерживает создание палестинского государства и призывает провести международную конференцию по решению данной проблемы.

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