Китай призвал к созданию государства Палестина

Пекин предлагает провести конференцию по Палестине. Китай выражает поддержку создания палестинского государства.

Китайский постпред при ООН Фу Цун заявил о планах Пекина организовать конференцию по решению палестино-израильского конфликта и созданию независимого государства Палестина.

Он отметил, что на этой неделе в Пекине состоялась встреча палестинских фракций, на которой был достигнут важный шаг к реализации принципа управления Палестиной палестинцами.

Постпред подчеркнул, что Китай поддерживает создание палестинского государства и призывает провести международную конференцию по решению данной проблемы.