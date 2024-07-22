Вестник Кавказа

Свыше ста дагестанских сел лишились света

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Более 100 сел в Дагестане остались без света. Кроме того, частично лишились энергоснабжения два города в республике – Махачкала и Буйнакск.

МЧС Дагестана сообщило о проблемах с энергоснабжением в республике. Света лишились 130 сел в ряде районов, а также частично два города.

Отмечается, что с проблемами столкнулись 9 районов Дагестана: Гунибский, Чародинский, Акушинский, Хунзахский, Табасаранский, Хивский, Кайтагский, Магарамкентский и Чародинский.

Кроме того, проблемы со электричеством испытывают жители Махачкалы и Буйнакска. Всего без света сидят более 62 тыс человек.

Стоит добавить, что аварийно-восстановительными работами в настоящее время занимаются 11 бригад и 44 сотрудника Дагэнерго.

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