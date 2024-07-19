Троих дагестанцев поймали за подготовку теракта в церкви в Каспийске

В Каспийске предотвратили теракт. Трое местных жителей готовили нападение на церковь в городе и атаку на полицейских. Фигуранты дали признательные показания.

В дагестанском Каспийске предотвратили серию террористических атак, их планировали совершить трое местных жителей, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Задержанные оказались приверженцами запрещенной в России террористической организации. Они готовили нападения на церковь в городе и сотрудников полиции.

Отмечается, что в ходе обысков у боевиков нашли самодельные взрывчатки, оружие, инструкции по ведению боевых действий в городе и лесу.

Задержанные уже дали признательные показания. Один из них сознался в том, что планировалось устроить теракт в храме Казанской иконы Божией Матери.

Помимо этого, они собирались напасть на полицейских, которые патрулируют городские улицы. Для этого они купили ножи.

В отношении пойманных заведены уголовные дела сразу по трем статьям. Оперативно-разыскные мероприятия и действия продолжаются.