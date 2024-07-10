Вестник Кавказа

Как теракты сказались на туризме в Дагестане?

Как теракты сказались на туризме в Дагестане?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане заявили, что теракты повлияли на туризм в республике. При этом там отметили, что путешественники продолжают приезжать в республику.

Глава Дагестана Сергей Меликов в интервью РИА Новости рассказал, как июньские теракты в Махачкале и Дербенте сказались на туризме в республике.

Он отметил, что атаки боевиков повлияли на данную сферу. По его словам, некоторые туристы отказывались от брони, приездов, а также сроков пребывания в регионе.

При этом руководитель подчеркнул, что путешественники, несмотря на теракты, продолжают приезжать в Дагестан и посещать Дербент, Сулакский каньон и другие места.

Помимо этого, Меликов дал оценку журналистам, которые видят в каждом дагестанце экстремиста и террориста. Он назвал таких деятелей "псевдоэкспертами", а их действия "шабашем".

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