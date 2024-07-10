Сколько туристов отдохнуло в Дагестане в 2024 году?

В Дагестане с начала года отдохнуло более 850 тыс туристов. Турпоток за 6 месяцев вырос на 8%. Пассажиропоток увеличился на 4,1%.

Глава дагестанского правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал, сколько туристов посетили республику с начала 2024 года.

По словам премьера региона, за первое полугодие в Дагестане отдохнуло 856 тыс путешественников – на 8% больше прошлогодних показателей.

Он также рассказал об увеличении пассажиропотока местного аэропорта. Абдулмуслимов добавил, что он увеличился на 4,1% и составил около 1,3 млн пассажиров.