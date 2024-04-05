Вестник Кавказа

Бассейнов в Ростовской области будет больше

Бассейнов в Ростовской области будет больше
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Донские власти продолжат строительство бассейнов в городах и крупных селениях региона – как показала практика, это имеет огромное значение, особенно для школьников, которые до первого посещения бассейна плавать не умели.

Семь муниципальных территорий Ростовской области в нынешнем году получат новые бассейны, сообщил сегодня в эфире телеканала "Дон 24" губернатор региона Василий Голубев.

"Мы в последние годы построили 18 бассейнов, и в наших планах ежегодно увеличивать это количество, искать новые решения - или спортивные комплексы, или отдельные бассейны. В этом году мы планируем в семи муниципальных образованиях Ростовской области построить такие объекты. Тацинский, Сальский, Зимовниковский, Константиновский, Октябрьский, Зерноградский, Зверево"

- Василий Голубев

Сейчас в Ростовской области открыт 41 бассейн в 26 муниципальных образованиях, в них с удовольствием ходят ученики почти 400 школ, и это дает свой эффект: с 2012 года плавать в них научились около 160 тыс учеников начальных классов, добавил губернатор, напомнив: в области работает проект "Плавание для всех" - за два года плавать научились 30 тыс маленьких ростовчан, в этом году к ним добавится еще 16 тыс человек.

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