Популярный отель в Сочи внедрил систему "все включено"

В Сочи стало на один отель "все включено" больше - новый формат предлагает "Сочи Парк Отель". Туристы могут выбрать, проводить отпуск традиционно или отдыхать по системе "все включено".

С 8 апреля "Сочи Парк Отель" предлагает гостям отдых по системе "все включено".

"Мы предложим гостю максимально широкий набор услуг, который включен в проживание, а также ежедневную анимационную и шоу-программу с выступлениями, играми, активностями, концертами и вечеринками"

– дирекция отеля

При этом туристы имеют возможность выбрать и другие системы обслуживания, не все гости отеля будут отдыхать по all inclusive, туристы, выбравшие новый формат отдыха будут выделяться специальными браслетами.

Что ждет туристов в "Сочи Парк Отеле" по системе "все включено"? Трехразовое питание в формате "шведский стол" с безалкогольными и алкогольными, возможность подкрепиться в любое время дня в барах и кафе - "ПроТесто", "МегаБистро", "Малина" и Pool Bar. Также гостей отеля ждут анимационные программы для детей и взрослых, бесплатный паркинг, подогреваемые бассейны.

Отдых у бассейнов в формате "все включено" включает бесплатные полотенца, зонты и шезлонги. На пляже отеля туристам также предоставят бесплатно зонты и лежаки.

Кроме того, "все включено" позволит отдыхающим один раз посетить бесплатно термальную зону SPA - продолжительность 60 минут. Медицинский центр отеля также подготовил комплимент для туристов - бесплатный кислородный коктейль, передает "Вестник АТОР".