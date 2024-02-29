На Черном море откроются новые отели "все включено"

В Краснодарском крае активно строятся новые гостиницы, к концу 2025 года номерной фонд вырастет на 30 тыс. На черноморских курортах станет больше отелей уровня 4 и 5 звезд, многие будут работать по системе "все включено".

Почти 50 отелей возводится сегодня в Краснодарском крае, через 1,5-2 года номерной фонд в регионе значительно возрастет, это позволит ставить новые рекорды по турпотоку.

"С 2020 года инвестиции в строительство отелей в Краснодарском крае увеличились в 20 раз. Сегодня в крае строятся 48 отелей на сумму почти в 500 млрд рублей. Мы к концу следующего года получим примерно плюс 30 тысяч номеров"

– сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев

В ходе встречи с российским лидером Кондратьев отметил, что в 2023 году был установлен рекорд по турпотоку - 18,6 млн человек, новые места размещения позволят региону принимать еще больше гостей.

Преимуществом является наличие отелей высокого уровня и любимой россиянами системы "все включено".

"Раньше что имели, то и включали, а сегодня по-настоящему все включено. Уровень тот, который заставляет людей возвращаться снова не просто потому, что ехать некуда, а потому что качество отдыха, сервис отвечают мировому уровню"

– Кондратьев