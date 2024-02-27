Отдых в Турции под угрозой - до отелей не доходит оплата из России

Давление США может привести к тому, что Анталья останется без российских туристов, что сильно ударит по экономике Турции. Сегодня платежи между РФ и Турцией либо не проходят, либо идут с большим опозданием.

Проблемы с платежами между Россией и Турцией ставят под угрозу туристический сезон в Турции и летний отдых россиян.

"Наши отели не могут получить плату за проживание из России. Валюта, отправленная из России, либо выплачивается с большим опозданием, либо возвращается обратно"

– замглавы партии Vatan ("Родина"), кандидат в главы муниципалитета Антальи Сердар Ускюплю

Кроме того есть проблемы с переводами в обратную сторону. Ускюплю объяснил, что турецкие фирмы не могут отправить взносы для участия в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства, которая состоится в российской столице 19-21 марта.

"Если эмбарго против России продолжится, то наш туристический сектор и сотни тысяч наших сограждан, которые зарабатывают на жизнь туризмом в этом сезоне, ждут большие проблемы"

– Ускюплю

Он отметил, что гости из РФ составляют значительную часть турпотока в Анталье.