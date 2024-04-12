Глава Еврокомиссии совершит поездку в страны Южного Кавказа

Генеральный директор Европейской комиссии намерен в ближайшее время посетить страны Южного Кавказа, чтобы выступить с новыми предложениями.

Страны Южного Кавказа на этой неделе посетит генеральный директор Европейской комиссии по расширению и политики соседства Герт Ян Копман. Информацию об этом озвучили в представительстве Евросоюза в Армении.

Уточняется, что турне главы ЕК начнется во вторник, 30 апреля и завершится 4 мая.

В рамках своей поездки Копман приедет в Армению, а затем посетит Грузию и Азербайджан.

"Цель турне – обсудить вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, а также выступить с новыми инициативами"

– представительство ЕС в Армении