Вестник Кавказа

Еврокомиссия призвала Грузию отказаться от закона об иноагентах

парламент Грузии
© Фото: сайт парламента Грузии
В ЕК не одобряют идею властей Грузии принять закон об иноагентах. Это решение руководства республики может негативно сказаться на перспективах ее вступления в Евросоюз.

Еврокомиссия обратилась к властям Грузии с призывом отозвать законопроект об иноагентах, который в настоящее время находится на рассмотрении парламента республики. Об этом сообщил представитель ЕК, пожелавший остаться неизвестным.

"Объявление правящей партией о повторном представлении законопроекта вызывает беспокойство, и мы призываем Грузию отозвать его в соответствии с публичными обязательствами правительства и правящей партии"

– анонимный источник

Он напомнил, что Евросовет предоставил Грузии статус кандидата на членство в ЕС при условии совершения определенных шагов.

"Среди них - обеспечение свободы слова и собраний, а также проведение консультаций и налаживание взаимодействия с гражданским обществом, что позволит ему принимать активное участие в законодательных и политических процессах и позволит действовать свободно"

– представитель ЕК

В течение ближайших месяцев Еврокомиссия оценит последствия возможного принятия законопроекта, а осенью проинформирует Грузию о том, как оно скажется на евроинтеграции республики, пишет Politico.

Законопроект об иноагентах в Грузии

В понедельник, 8 апреля, в Грузии зарегистрировали законопроект об иноагентах, после чего в стране начались акции протеста против его принятия.

Аналогичные демонстрации с требованием отменить законопроект прошли в Грузии год назад, когда власти республики предприняли первую попытку принять законопроект.

Год назад власти Грузии уже пытались принять законопроект об иноагентах, однако после серии протестов решили этого не делать.

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