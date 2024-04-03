Власти Грузии готовы отозвать закон об иноагентах, если…

В Грузии заявили, что готовы отозвать законопроект об иноагентах, если выявится хоть один пункт, который есть в российском, но нет в западном.

Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что власти страны готовы отозвать законопроект об иноагентах, если выявится хотя бы один пункт, которого нет в западном аналоге.

"Если кто-нибудь найдет в нашем законопроекте хотя бы один пункт, который является аналогом российского и его нет в европейском или американском законе, мы можем начать разговор о том, чтобы завтра же отозвать назад законопроект"

- Мамука Мдинарадзе

Помимо этого, политик подчеркнул, что заполнение декларации является таким же пунктом, как и в американском, канадском, украинском законах.

Закон об иноагентах в Грузии

Напомним, 8 апреля бюро грузинского парламента зарегистрировало законопроект об иностранных агентах. После этого в стране начались акции против его принятия. Он также вызвал недовольство на Западе и у президента Саломе Зурабишвили.

Весной 2023 года власти страны уже пытались принять данный закон, однако документ был отозван после начала протестных акций в столице Грузии.