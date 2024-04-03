Жители Тбилиси вышли на марш против закона об иноагентах

В рамках акции демонстранты пройдут от Площади республики до здания парламента. Они также представят план действий по борьбе с законопроектом.

В эти минуты в Тбилиси марш проходит марш с требованием к властям Грузии не принимать законопроект об иноагентах. Об этом сообщают местные СМИ.

Акция началась на Площади республики, а завершится возле здания парламента.

Демонстранты размахивают флагами Грузии и Евросоюза. Они также собираются представить план действий по борьбе с законопроектом.

История закона об иноагентах в Грузии

Год назад руководство Грузии собиралось принять законопроект об иноагентах, но после волны протестов решило не делать этого. В начале текущего месяца стало известно, что власти республики еще раз попытаются принять законопроект.

Данный законопроект касается не физлиц, а некоммерческих юрлиц и СМИ, чей доход более чем на 20% формируется за счет поступлений из других стран.