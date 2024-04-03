Президент Грузии выступила против закона об иноагентах

Саломе Зурабишвили пообещала применить запрет закону об иноагентах, если он будет принят. По ее мнению, этот законопроект мешает евроинтеграции республики.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует применить вето к закону об иноагентах, который парламент республики зарегистрировал ранее. Информацию об этом озвучил секретарь президента в парламенте страны Георгий Мсхиладзе.

"Президент, разумеется, воспользуется своим конституционным правом и наложит на него вето"

– Георгий Мсхиладзе

Ранее Зурабившили провела встречу с представителями дипломатии ЕС, США и Великобритании, чтобы обсудить принятие закона и его последствия для евроинтеграции Грузии.

"Представители дипломатического корпуса выразили обеспокоенность по поводу инициированного законопроекта и заявили, что данное решение создает угрозу европейской интеграции Грузии"

– администрация президента Грузии

По мнению президента, принятие законопроекта может помешать республике на ее пути в Евросоюз, что противоречит волеизъявлению граждан страны.