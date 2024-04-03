Законопроект об иноагентах зарегистрировали в Грузии

Руководство Грузии сделало очередной шаг на пути принятия законопроекта об иноагентах. Сегодня он был зарегистрирован на заседании бюро парламента.

Бюро парламента Грузии зарегистрировало законопроект об иноагентах. Такое решение было принято на прошедшем 8 апреля заседании.

Изначально законопроект был передан на рассмотрение в парламентский комитет по юридическим вопросам.

История закона об иноагентах в Грузии

Год назад власти Грузии собирались принять законопроект об иноагентах, однако после серии протестов решили этого не делать. На прошлой неделе стало известно, что руководство республики предпримет еще одну попытку принять законопроект.

Данный законопроект не затрагивает физлиц, а касается лишь некоммерческих юрлиц и СМИ, чей доход более чем на 20% формируется за счет поступлений из других стран. Текст документа ничем не будет отличаться от прошлогоднего. Единственное исключение – термин "агент иностранного влияния". Его планируют заменить понятием "организация, проводящая интересы иностранной силы".