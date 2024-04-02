Запад выступает против закона об "иноагентах" в Грузии

Грузинские власти находят "закон от иноагентах" в стране актуальным, рассмотрение законопроекта вновь инициировано в парламенте. Однако Запад в лице комитета ООН по правам человека, представителей Совета Европы, Госдепа США и НАТО категорически не согласен с властями Грузии и называет закон об "иноагентах" помехой Грузии на ее европейском пути.

В Грузии в очередной раз планируют принять законопроект "О прозрачности иностранного влияния" также называемый "законом об иноагентах". Запад, в том числе ЕС, США, структуры ООН и НАТО выступают против нового закона в Грузии.

Правительство Грузии, обеспокоенное ростом тайного зарубежного финансирования радикальных групп и партий в стране, снова рассматривают законопроект об "иноагентах", наделавший год назад много шума.

Западные страны и организации критикуют инициативу грузинских властей.

"Мы призываем власти отозвать законопроект, который навешивает ярлык "организации, действующей в интересах иностранной державы" на гражданское общество и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа. Это серьезная угроза свободе выражения мнений и объединений"

– комитет ООН по правам человека

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич сейчас, также как и в марте 2023 года, выступает за отзыв документа.

"Сегодня я повторяю, что конструктивный диалог и соблюдение наших стандартов остаются ключевыми"

– генсек Совета Европы

Критике инициативу правящей партии Грузии подверг и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Я выступаю против любых попыток правительства Грузии вновь внести законопроект об иностранных агентах или иностранном влиянии, поскольку на самом деле это действие против укрепления демократических институтов в Грузии"

– Столтенберг

Он отметил, что стране надо сближаться с ЕС и НАТО, а данный законопроект помешает этому. Такого же мнения придерживаются в Вашингтоне, следует из публикации в соцсети официального представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что законопроект, внесенный в парламент Грузии, свернет ее с европейского пути и нанесет ущерб организациям гражданского общества, улучшающим жизнь грузинских граждан"

– представитель Госдепа США

Среди ярых противников закона оппозиционные силы Грузии и президент Саломе Зурбишвили. В Тбилиси, как и год назад, проходят протесты и митинги в связи с законопроектом.