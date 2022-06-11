Граница между Грузией и Южной Осетией откроется во время Пасхи

На время проведения Пасхи пункты пропуска в Южной Осетии на границе с Грузией будут открыты в течение нескольких дней.

Власти Южной Осетии намерены открыть пункты пропуска на границе с Грузией в начале мая.

Такое решение было принято по случаю празднования Пасхи.

Информация об этом была опубликована пресс-службой главы республики.

Уточняется, что с 3 по 6 мая будут открыты пункты пропуска "Раздахан" и "Переу".

"Президент Алан Гаглоев провел оперативное совещание Совета безопасности Республики Южная Осетия. В связи с празднованием Великой Пасхи Совет безопасности Республики Южная Осетия решил разрешить пересечение государственной границы в упрощенном порядке через МПГГ "Раздахан" и "Переу" с 08:00 3 мая 2024 года по 20:00 6 мая 2024 года"

– пресс-служба президента Южной Осетии

Отмечается, что исполнителем этого решения назначен секретарь Совета безопасности республики Анатолий Плиев.

Граница Южной Осетии и Грузии была закрыта в 2019 году.

В прошлом году власти позволили приграничных населенных пунктов проходить границу два раза в месяц, 20го и 30го числа.