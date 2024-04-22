Иран намерен продолжить развивать экономическое сотрудничество с РФ

МИД Ирана заявил, что республика намерена развивать связи с Россией с помощью транспортного коридора Север-Юг.

Развитие отношений Ирана и России посредством транспортного коридора Север-Юг является приоритетным для обеих сторон. С таким заявлением выступил представитель МИД ИРИ Насер Канани в ходе своей речи на выставке Iran Expo – 2024, которая проходит сейчас в столице республики.

Он отметил, что стороны продолжают развивать отношения, но есть потенциал расширить связи.

"Мы уже наблюдали резкое увеличение товарооборота и активизацию экономического взаимодействия между двумя странами, тем не менее существует общее стремление к дальнейшему развитию экономического и торгового сотрудничества между нами"

- Насер Канани

Он подчеркнул, что расширение сотрудничества в рамках транспортного коридора позволит сделать скачок в расширении бизнес связей ИРИ и РФ.

Соглашение о реализации проекта коридора Север-Юг было заключено РФ, Индией и ИРИ в 2000 году. Далее количество стран-участниц увеличилось до 14.

Целью проекта стала организация грузовых потоков из стран Персидского залива, Индии и ИРИ через территорию РФ в Европу.