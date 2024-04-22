Вестник Кавказа

Россия и Иран углубляют и расширяют отношения

Россия и Иран углубляют и расширяют отношения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Тегеране заявили, что Россия и Иран расширяют и углубляют свои отношения. Там подчеркнули, что они выходят на новый уровень.

Глава Минобороны и поддержки иранских Вооруженных сил Мохаммад Аштиани провел переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу в Астане.

В ходе встречи иранский министр заявил, что Россия и Иран углубляют и расширяют свои отношения. По его словам, связи Москвы и Тегерана выходят на новый уровень.

Аштиани поблагодарил Шойгу за поддержку Тегерана в момент израильской атаки на иранской консульство в Дамаске и реакцию Москвы на ответ Ирана.

Кроме того, он выразил благодарность российскому министру и за позицию, которая была выражена на общем заседании глав Минобороны государств-участниц ШОС в Астане.

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