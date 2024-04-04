Иран нарастил товарооборот с Китаем

У Ирана и Китая растет товарооборот – он уже превысил 4 миллиарда долларов, и это без учета продаж иранской нефти: это позволяет Ирану преодолевать наложенные на страну санкционные ограничения и налаживать прочные экономические связи.

Товарооброт между Ираном и Китаем медленно, но верно растет – только за первый квартал текущего 2024 года он вырос на 1% по сравнению с предыдущим 2023 годом и перешагнул за отметку в $4 млрд, составив $4,2 млрд, сообщила таможенная служба Китая.

Импорт Китая из Ирана составил $1,2 млрд, а экспорт в ИРИ составил $2,7 млрд, и это – без учета покупки иранской нефти китайскими компаниями, передает Trend.

Экспорт из Ирана в Китай показал значительный рост в последние месяцы 2023 года – он увеличился на 30%, выведя Китай на позицию одного из основных торговых партнеров Ирана.

Китай продолжает поддерживать прочные экономические связи с Ираном, помогая стране преодолевать наложенные на нее санкционные ограничения.