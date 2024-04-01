Иран нарастил товарооборот до $153 миллиардов

Иран нарастил внешний годовой товарооборот до рекордных $153,17 млрд, нарастив его еще на 2,6%, причем ненефтяной экспорт составляет треть от этой суммы, сообщили в Таможенном управлении страны.

Объем внешней торговли Ирана в минувшем 1402 иранском календарном году, который завершился 19 марта, включая нефть и инженерно-технические услуги, достиг $153,17 млрд, сообщил Глава Таможенного управления ИРИ Мохаммад Резванифар.

Объем торговли Ирана за минувший год вырос на 2,6%, а ненефтяной экспорт страны, за исключением экспорта электроэнергии, сырой нефти и инженерно-технических услуг, составил 136,4 млн т на сумму $49,33 млрд, передает Trend.

Иран экспортировал сырую нефть ($35,87 млрд), нефтехимическую продукцию ($19,4 млрд), инженерно-технические услуги ($1,293 млрд) и электроэнергию ($370 млн), свидетельствует статистика.

Что касается покупателей, то в пятерку лидеров по поставкам из Ирана вошли Китай, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Индия.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что, несмотря на санкции, иранские нефтяники продолжают наращивать добычу "черного золота" – за январь-февраль наступившего 2024 года нефтедобыча в стране выросла на 50 тысяч баррелей в сутки.