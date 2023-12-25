Вестник Кавказа

По выпуску автомобилей Иран обогнал Россию

По выпуску автомобилей Иран обогнал Россию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранский автопром уверенно выбирается в мировые лидеры – в минувшем году страна произвела 1,188 миллионов автомобилей, что вывело ее на 16-е место в мире – по этому показателю Иран обогнал Великобританию, Италию и Россию.

Как сообщили в Международной организации производителей автотранспортных средств (OICA), в минувшем году Иран нарастил производство автомобилей на 12%, выйдя по этим показателям на 16-е место в мире.

Иранский автопром – важная отрасль, приносящая в бюджет страны около 10% валового внутреннего продукта (ВВП), в нем занято 4% рабочей силы после нефтяной и газовой промышленности, по значимости она находится на третьем месте, передает Trend.

И хотя Ирану далеко до тройки лидеров, в числе которых КНР, США и Япония, иранские автопроизводители уже обошли Словакию, Великобританию, Италию и Россию.

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