Иранские автомобили SAIPA скоро можно будет купить в России

Иранские машины SAIPA получили документы, необходимые для их продажи в РФ. Первыми для россиян станут доступны Quik и Saina S.

Иранская компания SAIPA получила документы, необходимые для продажи ее автомобилей в России: машины успешно прошли все требующиеся испытания, сообщил ее дистрибьютор – "Лаки Кэренси".

Как пишет Autonews.ru, теперь эти машины будет продавать в России.

В "Лаки Кэренси" уточнили, что на первом этапе россияне смогут выбирать из двух моделей. Точные цены на них пока не озвучивались, однако в августе сообщались предварительные.

Так, кросс-хетч Quik на конец лета оценивался в 1,5-1,6 млн рублей. А седан Saina S, по данным на тот момент, будет стоить 1,22 млн рублей.

Попадет ли в Россию седан Shahin – неизвестно, пока дистрибьютор колеблется из-за его слишком высокой цены, более $2 млн руб.