Иранские автомобили в России по льготами ЕАЭС

Иранский автопром намерен воспользоваться льготами ЕАЭС для выхода, в том числе, на российский рынок. В ближайших планах и локализация производства. Первопроходцем намерен стать крупный производитель SAIPA. О стратегии компании рассказал директор по экспорту Мансур Абтахи.

На смену Renault и Citroen

Население стран Евразийского экономического союза более 300 млн. человек. Потенциал огромный. Россия представляет для нас особый интерес как крупнейший и стратегически важный рынок

- Абтахи.

На самом деле, проникновение SAIPA Group началось еще в прошлом году. Особенно заметно выросло предложение автозапчастей иранского производства, которые заняли освободившуюся нишу после окончательного ухода из России Renault и Citroen. Эксперты отмечают высокий уровень совместимости аналогов из Ирана с автомобилями этих марок. С китайскими конкурентами иранцам, правда, еще только предстоит побороться за российского потребителя. С иранскими авто и комплектующими можно было ознакомиться в ходе нескольких профильных выставок, прошедших в Москве и других городах России в последние годы.

Экспортная стратегия SAIPA

Экспортная стратегия SAIPA в России предусматривает несколько этапов.

До конца года в РФ отправится тестовая партия машин. Она пройдет испытания на соответствие госстандарту.

осле получения сертификата на реализацию будет доставлена партия собранных автомобилей.

Менеджмент компании оценит эффективность продаж и отзывы клиентов.

После этого будет принято решение о целесообразности запуска сборки в России.

Директор по экспорту SAIPA высоко оценивает шансы на локализацию производства:

Этап дистрибуции, несомненно, принесет успех. Далее в короткие сроки мы перейдем ко второму этапу работы – производству автомобилей в России. Тем самым добьемся снижения стоимости машин.

Аналитики SAIPA исследовали спрос в России на автомобили и определили модельный ряд для экспорта: это автомобили класса В Quik и Saina S, а также класса C – Shahin как с механической, так и с автоматической коробкой передач. К ним присоединятся внедорожник Zamyad, а также Saipa 151 и Saipa 251 на дизельном двигателе.

Что с обслуживанием иранских автомобилей?

В SAIPA обнадежили, что работа для создания соответствующей инфраструктуры также ведется. Мансур Абтахи говорит:

Проводятся исследования, связанные с областью послепродажного обслуживания продукции и запчастей. Наши специалисты изучают ценообразование, коммуницируют с дилерами. Посетили уже немало автосалонов, ремонтных мастерских. Сейчас думаем над тем, как сделать удобное мобильное приложение для общения с клиентами.

SAIPA начнет поставки четырех моделей своих автомобилей в Россию. Заявленная стоимость – от 1220000 рублей.