4 модели иранских автомобилей, которые появятся в России

Автокомпания SAIPA подтвердила планы по выходу на российский рынок. Экспорт автомобилей марки в Россию и Белоруссию начнется в ближайшие месяцы благодаря сотрудничеству с белорусской фирмой "Лаки Кэренси", сообщает иранское издание Khodrobank. В SAIPA уверены в перспективах сотрудничества.

В заявлении автокомпании говорится:

Несмотря на то, что на этих рынках существуют жесткие конкурентные условия, были проведены необходимые исследования относительно конкурентных преимуществ продукции SAIPA. Прогнозируются положительные перспективы присутствия на этих рынках.

Изначально старт продаж автомобилей SAIPA в России был запланирован на осень 2023 года. Предполагалось, что цены на модельную линейку будут от 1220000 руб. Представители "Лаки Кэренси" эту информацию подтверждали.

Quik

Если намеченный план начнет воплощаться, то первым автомобилем, который поступит на продажу в России, будет кросс-хетч Quik. По мнению экспертов, автомобиль схож по классу с Lada Granta.

Производитель SAIPA заявляет, что Quik создан на платформе X200. Это модернизированная версия ходовой Ford Festiva/Mazda 121 образца 1986 года. Машина оборудована атмосферным 1,5-литровым двигателем М15 мощностью 87 л.с. и 128 Н·м крутящего момента. Максимальная скорость составляет 160 км/ч.

Цена на эту модель составит около 1500000 рублей.

Quik появится на российском рынке как на "механике", так и на "автомате". В автоматической версии используется бесступенчатая автоматическая коробка передач (CVT) производства бельгийской компании Punch Powertrain Company. В комплектациях SAIPA Quik есть подогрев сидений, ABS и две подушки безопасности. Из других "фишек" - сенсорный экран с камерой и навигацией, кнопочный запуск двигателя и спортивный руль с панелью управления.

Автомобиль отличается высоким уровнем локализации запчастей. Так, SAIPA сама производит до 98% комплектующих для производства своих автомобилей и не зависит от иностранных поставщиков.

Saina S

В России появится и седан Saina S, который построен на той же платформе, что и Quik.

Бензинно-газовый двигатель этой модели слабее остальных версий и выдает 82 л.с. и 127 Н·м в бензиновом режиме и 72 л.с. и 112 Н·м в газовом режиме. Причиной потери мощности этой модели по сравнению с другими версиями является использование механического газового клапана вместо электрического. Двухтопливный Saina S разгоняется от 0 до 100 км/ч за 13,6 секунды и способен развивать максимальную скорость в 175 км/ч. Saina S потребляет от 7,2 до 7,4 литров бензина или газа на 100 километров пути.

Цена на машину - от 1220000 рублей.

Shahin

К поставкам в Россию готов и четырехдверный Shahin. Модель построена на платформе Toyota B и оснащается турбированным 1,5-литровым двигателем.

Отличительная особенность Shahin по сравнению с другими автомобилями модельного ряда SAIPA – его наиболее современный дизайн и большая мощность.

Перед нами компактный седан с тем же 8-клапанным двигателем, который используется в Quik и Saina S. Однако добавившийся турбокомпрессор выдает мощность в 110 лошадиных сил.

Стоимость Shahin составит, по предварительным оценкам, 2050000 руб. При этом в компании говорят о возможном снижении цен на этот автомобиль.

P90

Экспортный потенциал для России имеет еще одна модель SAIPA. Речь идет о седане P90, который представляет собой глубоко модернизированный Renault Logan первого поколения.

SAIPA P90 занимает гораздо более высокие позиции, чем Renault L90 по уровню комфорта и безопасности, и имеет обновленные характеристики как внешне, так и по начинке. Облегченный и модернизированный дизайн демонстрирует явное превосходство над Renault Logan. Автомобиль получил атмосферный двигатель ME16 от Peugeot объемом 1,6 л. Мощность составляет 110-115 л.с. и 178 Н·м крутящего момента. В связке с двигателем работает пятиступенчатая "механика" собственного производства или шестиступенчатый "автомат" от китайской компании DAE.

Генеральный директор SAIPA Мохаммад Али Тимури на торжественной церемонии запуска линии по производству P90 заявил, что целевой рынок этого автомобиля – Россия.

Планируется, что в России реализацией иранских моделей займется дилерская сеть Major Auto.