Иранские автомобили: стоит ли их покупать?

В ближайшее время в России стартуют продажи иранских автомобилей. Какие модели машин из Ирана придут на российский рынок, в чeм их конкурентные преимущества и сколько они будут стоить? Попробуем разобраться в этих вопросах, а также в плюсах и минусах иранских автомобилей.

Тема иранского автопрома стала особенно актуальной в России на фоне санкций запада. Многие россияне впервые задумались над возможностью приобрести именно иранский автомобиль. До сих пор такие машины были для РФ экзотикой.

Когда иранские автомобили появятся в России?

Как сообщало иранское издание Eghtesad News в конце марта, первая партия иранских автомобилей должна была поступить в Россию в конце мая – июне 2023 года.

А начало присутствию иранского автопрома на российском рынке было положено на Московском международном автомобильном салоне-2022. Тогда Iran Khodro и SAIPA заявили об особом взгляде на Россию - как на привилегированного экспортного партнeра.

Старт продаж иранского автомобиля Shahin в России был запланирован на 11 июня. Об этом тогда же, в марте, сообщил российский дилер «Бест Моторс», который подписал с Iran Khodro дистрибьюторское соглашение. Контракт стоимостью 700 млн евро рассчитан на 3 года. За этот срок на российский рынок должно быть поставлено около 45 000 единиц продукции «Иран Ходроу» и САЙПА, 10 тыс из них – в первый год.

Какие новые иранские автомобили поступят в Россию в 2023 году?

В России в 2023 году планируют продавать три модели иранских автомобилей SAIPA:

седан Shahin,

седан Saina,

хэтчбек Quick.

«Шахин» считается прототипом Toyota Yaris и по своим техническим характеристикам и цене, как считают эксперты, может конкурировать с российской LADA Vesta.

Идея разработки и воплощения «Сайна» и «Куик» заимствована иранцами у Kia Pride. Отечественные автолюбители могут сравнить ее с LADA Granta – это автомобили примерно одного класса.

Информации о продажах автомобилей марки Iran Khodro в России пока нет. Известно однако, что из 700 млн евро, о которых идет речь в дистрибьюторском соглашении, на «Иран Ходроу» приходится, по сообщениям иранских СМИ, 250 млн.

Отметим: эксперты полагают, что иранским производителям в России придeтся столкнуться с нешуточной конкуренцией со стороны китайцев.

Иранские автомобили: плюсы и минусы

Назовем основные плюсы иранских машин.

Несомненное преимущество всех трeх моделей новых иранских автомобилей - передние подушки безопасности в любой комплектации.

По умолчанию у «Шахина», «Сайны» и «Куика» встроенная система ABS.

Из дополнительных опций предусмотрена вариаторная коробка передач. Вариатор позволяет существенно экономить топливо и обеспечивать плавность движения автомобиля.

В общем, это простые, но понятные варианты автомобилей эконом-класса. Иранские машины – это, в первую очередь, прагматизм и надeжность в передвижении по городу.

Но есть и минусы. К ним относятся:

вопрос с гарантией от производителя - SAIPA предоставляет на свои автомобили гарантию только на два года или 80 тыс км пробега. Однако переговоры продолжаются - дистрибьютор настаивает на увеличении гарантийного срока до трeх лет или 100 тыс км;

география продаж - на начальном этапе сотрудничества SAIPA и Iran Khodro можно будет купить в дилерских центрах только на европейской части России. Возможно, автомобиль придется долго ждать из Ирана, ведь локальное производство в России пока не запущено.

Сколько будут стоить иранские автомобили в России?

Известна ориентировочная ценовая «вилка» на все три новые модели иранских машин в РФ.

Базовая комплектация седана Saina обойдeтся минимум в 1 млн рублей. А продвинутый Shahin с вариатором CVT будет стоить до 1,7 млн.

На чeм ездят иранцы?

У иранского автопрома богатая история. У еe истоков стояли такие автомобильные марки, как Paykan и SAIPA Pride. Производство Peugeot и Samand стало следующим этапом развития национальной автомобильной промышленности. В дальнейшем пополнила марка Tiba – самая продаваемая в ИРИ.

Одно только название «Пайкан» вызывает у иранцев ностальгические чувства. Это первый легковой автомобиль класса «седан» в Иране. Он начал выпускаться компанией Iran Khodro в 1967 году и с таким названием сходил с конвейера на протяжении целых 38 лет. «Стрела» - именно так с персидского переводится Paykan - попала в самое сердце иранских автолюбителей и стала самым популярным легковым авто в стране. Это легко объяснимо, ведь «Пайкан» был задуман и воплощeн как малобюджетный семейный и служебный транспорт. Обслуживание не требовало серьeзных вложений от владельца, а сухой благоприятный климат в Иране позволял кузову долгое время сохранять заводские характеристики.

Paykan был самым продаваемым иранским легковым автомобилем вплоть до появления на рынке марки SAIPA Pride в середине 1990-х. «Прайд» не побил рекорд «Пайкана» по продолжительности выпуска, но уже в 2005 году его продажи в 2,5 раза превышали показатели конкурентов, включая Paykan, так что одну большую эпоху сменила другая. У SAIPA Pride более современный кузов, чем у Paykan, в остальном технические характеристики примерно такие же, так что стоит он не дороже «Пайкана».

Другой вектор развития автомобилестроения в Иране – заимствование технологий и моделей из-за границы. Так, с 2003 года по сегодняшний на базе Peugeot 405 в стране производится Iran Khodro (IKCO) Samand, или просто «Саманд». Своe название авто получило от породы лошадей, и именно это животное изображено на логотипе марки. Все комплектующие делают в Исламской Республике. «Саманд» собирается как в Иране, так и в других странах:

На сегодняшний день в Иране выпускаются машины более 25 производителей. Крупнейшая автомобильная компания - Iran Khodro. В еe модельный ряд вписываются как национальные марки, так и модели на базе крупнейших мировых автогигантов, например, Peugeot. Кроме того действуют совместные предприятия с немецкими (Volkswagen, BMW Mercedes-Benz), японскими (Toyota), южнокорейскими (Kia Motors, Hyundai, Daewoo) и китайскими (Chery) производителями.