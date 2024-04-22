Власти приобретут жилье для 60 сирот в Карачаево-Черкесии

В 2023 году квартирами в КЧР обеспечили свыше 50 сирот. В текущем году власти собираются приобрести жилье еще для 60 сирот.

В Карачаево-Черкесии в течение 2024 года планируется приобрести жилье для 60 сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Об этом сообщили в Минстрое КЧР.

Представитель министерства напомнил, что в предыдущем году было приобретено 52 квартиры. Он подчеркнул, что особое внимание власти уделяют качеству жилья, передает ТАСС.

В свою очередь, в региональном министерстве имущественных и земельных отношений рассказали, что квартиры для сирот приобретаются преимущественно на вторичном рынке. За три года жильем обеспечили более 120 граждан этой категории.