Вестник Кавказа

Россияне стали третьими по числу туристов в Турции

Россияне стали третьими по числу туристов в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские туристы заняли третье место в числе тех, кто больше всего посещает Турцию с целью отдыха. С января по март этого года республику посетили почти 700 тыс россиян.

Путешественники из России попали в список туристов, которые чаще всего посещают Турцию. Информацию об этом опубликовало Министерство культуры и туризма республики.

Уточняется, что россияне заняли третье место по числу прибывших в страну. Всего за первые три месяца этого года в республику приехало 682 тыс путешественников из РФ.

Первые две строчки рейтинга заняли граждане Ирана и Германии.

Из ИРИ в Турцию приехали более 737 тыс человек, из Германии 688 тыс.

При этом путешественников из ИРИ стало на 4% больше, а туристический поток из РФ уменьшился на 3%.

Также в ТОП-5 вошли граждане Болгарии и Грузии.

Всего за первые три месяца 2024 года республику посетило более 7 млн туристов.

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