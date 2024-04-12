Турция готовит проекты для отдыха детей из России

Турецкая сторона сейчас разрабатывает проекты детского отдыха, в рамках которых сможет принимать юных туристов из России. Развитие новой отрасли анонсировал турецкий посол в России.

Разнообразный отдых в Турции скоро будет ждать детей из России, о планах и перспективах поведал посол Турции в РФ Танжу Бильгич.

Дипломат напомнил, что уже сейчас в Турции действуют несколько организаций, которые организуют отдых маленьких россиян в лагерях в Турции, пишет ТАСС.

"Мы работаем в этом направлении, есть ряд проектов по организации детского отдыха. Мы намерены их реализовать. Когда их подготовка будет завершена, сообщим"

– Танжу Бильгич

Глава дипмиссии также оценил турпоток из России в Турцию. По его словам, страну, которую он представляет, для отдыха в последнее время выбрали около 6 млн россиян. А в приближающемся сезоне, полагает Бильгич, можно надеяться на увеличение турпотока.