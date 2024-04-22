В Казахстане рассказали о ситуации с переговорами глав МИД Азербайджана и Армении

Представители Азербайджана и Армении до сих пор не согласовали дату переговоров, которые должны пройти на территории Казахстана, сообщили в МИД РК. Там пояснили, что это связано с отсутствием ответа со стороны армянских властей.

Дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении, которая должна пройти на территории Казахстана, пока не согласована. Об этом сообщил замглавы МИД центральноазиатской республики Алибек Бакаев.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что это связано с тем, армянская сторона пока не ответила на это предложение.

"Эти страны не находятся в моем ведении, но, насколько мне известно, дата встречи еще не определена, потому что не от всех будущих участников получен ответ: пока Армения не дала своего согласия, но рассчитываем, что эти переговоры состоятся"

– Алибек Бакаев

На днях подробности предстоящей встречи Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна раскрыл пресс-спикер МИД Казахстана.