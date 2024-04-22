"Ахмат" разгромил в Грозном "Пари НН"

Победа над "Пари НН" позволила "Ахмату" подняться на 10-ю строчку в турнирной таблице. В настоящее время в активе грозненской команды 29 очков.

В Грозном только что завершилась встреча 26-го тура чемпионата России по футболу между "Ахматом" и "Пари НН".

На 25-й минуте нападающий хозяев Мохамед Конате открыл счет в матче. На 42-й минуте гости отыгрались благодаря точному удару форварда Николоза Кутателадзе. В компенсированное к первому тайму время полузащитник Владислав Камилов снова вывел "Ахмат" вперед.

На 53-й минуте Мохамед Конате оформил дубль, увеличив преимущество грозненцев до двух мячей. На 65-й минуте защитник Милош Шатара отправил четвертый мяч в сетку ворот "Пари НН", а на 87-й минуте полузащитник Лечи Садулаев забил пятый мяч, установив окончательный счет – 5:1 в пользу "Ахмата".

Отметим, что на 55-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления полузащитника Кирилла Боженова.

Турнирная таблица

Сегодняшняя победа позволила "Ахмату" обогнать "Пари НН" и переместиться на 10-ю строчку в чемпионате России. В активе грозненской команды теперь 29 очков. У нижегородской команды на данный момент 28 очков.