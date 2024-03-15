Масло с запрещенным консервантом продавали на Ставрополье

Специалисты Россельхознадзора выявили на Ставрополье масло с опасным консервантом – сорбиновую кислоту. Она используется недобросовестными производителями для увеличения срока годности продукта

Сотрудники Северо-Кавказского управления Россельхознадзора обнаружили сливочное масло, содержащее запрещенный консервант – сорбиновую кислоту.

Сорбиновая кислота – это консервант, который обладает свойством подавлять развитие плесени и дрожжей. Однако ее использование не допускается в производстве сливочного масла и других молочных продуктов. Причина заключается в том, что сорбиновая кислота может вызывать аллергические реакции.

«Регулярное употребление сливочного масла, содержащего остаточные количества сорбиновой кислоты, могут грозить человеку возникновением аллергических реакций и неврологических расстройств»

– пресс-служба Северо-Кавказского управления Россельхознадзора.

Недобросовестные производители могут добавлять сорбиновую кислоту в сливочное масло с целью увеличения срока годности продукта. Этот консервант помогает предотвратить появление плесени и увеличить срок хранения.

Специалисты отмечают, что для того чтобы избежать приобретения поддельного сливочного масла с запрещенными консервантами, следует обращать внимание на состав, наличие сертификатов качества и упаковку.