Ставрополье потратит на сельское хозяйство и промышленность свыше 19 млрд рублей

Агропромышленный комплекс Ставропольского края получит в этом году более 19 млрд рублей на реализацию свыше десятка инвестпроектов.

Власти Ставропольского края намерены вложить в этом году в промышленную отрасль и отрасль сельского хозяйства более 19 млрд рублей. Такую информацию озвучил глава министерства сельского хозяйства края Сергей Измалков

"В 2024 году будет реализовано 12 инвестиционных проектов общей стоимостью 19,26 миллиарда рублей. Это позволит создать 1 165 рабочих мест в крае"

– Сергей Измалков

В рамках этих проектов планируется возвести несколько масштабных объектов. В частности, будут построены тепличные комплексы, хранилища для фруктов и овощей, предприятия по выращиванию картофеля, мясомолочные фермы и птицефабрики.

"Рабочие места для жителей Ставрополья появятся в Левокумском округе, где планируется строительство тепличного комплекса с инженерными коммуникациями по выращиванию овощей в закрытом грунте. <…> Более 40 рабочих мест откроются в Александровском округе, благодаря строительству фруктохранилища, 26 рабочих мест появятся в Петровском округе при создании овощного комплекса по производству и хранению картофеля"

- Сергей Измалков

Он также добавил, что реализация инвестиционных проектов позволит создать дополнительные места для работы в пяти округах края - Шпаковском, Новоалександровском, Кочубеевском, Георгиевском и Изобильненском.