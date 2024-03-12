Новый парк появится в промышленном районе Ставрополя

Власти Ставрополя намерены обустроить для жителей еще один парк. Сквер будет находиться на проспекте Кулакова. В нем будут особые зоны для детей, молодежи и офисных сотрудников.

Новая зона отдыха будет создана в Ставрополе в скором времени, сообщает администрация города.

Парк будет создаваться в рамках обустройства отдаленных районов, в том числе промышленных частей города. Точный адрес – проспект Кулакова, 18. Сейчас там находится ставропольский краевой индустриальный парк (СКИП) "Мастер" – благоустройство будет проходить на прилегающей территории.

Глава города Иван Ульянченко рассказал, что уже подписан контракт на создание документации. Площадь парка составит почти 2 га.

Мэр уточнил, что часть парка будет предназначена для спокойного отдыха, ей смогут воспользоваться молодые люди и офисные работники. В другой части будут открыты детские площадки, причем несколько, для разных возрастов.

Проект, по его словам, предполагает также реконструкцию фонтана, будет открыто и кафе с летней площадкой.

Напомним, проспект Кулакова отличается большой протяженностью – его длина превышает 9 км. Улица расположена сразу в двух районах – Промышленном и Октябрьском.