Вестник Кавказа

СМИ: Ростовский ипподром может украсить новый парк

СМИ: Ростовский ипподром может украсить новый парк
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Красотой ростовского городского ипподрома могут стать не только лошади, но и природа – во всяком случае, такое его развитие предположили архитекторы донской столицы, пишет местная газета "Молот".

На встрече "Ростов-2049: Каким мы видим наш город к его трехсотлетию", архитектор Ростова-на-Дону, преподаватель ЮФУ Андрей Дойницын предложил создать парк по образцу парка Галицкого в Краснодаре, а может и лучше, пишет местное издание "Молот".

"С учетом всех современных тенденций паркового строительства реально создать огромное количество емкостей для полива и сделать райский сад"

- Андрей Дойницын

Архитектор предположил, что новый городской парк можно создать "с нуля", предусмотрев в нем комфортные условия для редких экзотических растений, передает "АиФ-Ростов".

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