Вестник Кавказа

На Дону построят десять новых модульных гостиниц

На Дону построят десять новых модульных гостиниц
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Хорошими новостями с гостями Дона сегодня поделился губернатор Ростовской области Василий Голубев – в своем Telegram-канале он анонсировал строительство десяти модульных отелей, в которых будет удобно и комфортно туристам.

В скором времени у российских туристов, которые хотят увидеть еще больше прекрасных мест Ростовской области, появятся новые возможности – в наступившем 2024 году в регионе заработает 10 современных комфортабельных быстровозводимых модульных отелей, в которых смогут остановиться путешественники, написал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Номерной фонд создают по президентскому нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства"

- Василий Голубев

Модульные гостиницы появятся в Неклиновском, Белокалитвинском, Семикаракорском, Цимлянском районах Дона, добавил губернатор.

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