На Эльбрусе в этом году создадут высокогорный модульный отель

Этим летом на высоте более 3800 метров на Эльбрусе возведут альпийский городок, который будет оборудован всеми удобствами.

Теперь альпинисты, которые покоряют Эльбрус смогут отдохнуть с комфортом на высоте 3880 метров над уровнем моря.

В августе этого года здесь разместится модульный отель для высокогорных туристов. Информация об этом была опубликована в telegram-канале Кавказ.РФ.

Одновременно в альпийском городке смогут разместиться до 68 путешественников в 19 корпусах. Модульные дома будут рассчитаны на двух- и четырехместное заселение.

Они будут оборудованы ванной комнатой, кондиционером, шкафов, в котором можно высушить одежду и телевизором.

Кроме этого, будут административные и жилые здания для обслуживающего персонала.