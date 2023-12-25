Курорт "Эльбрус" нарастит турпоток до 1 млн человек

Развитие инфраструктуры на "Эльбрусе" увеличит поток туристов. К 2026 году горный курорт рассчитывает преодолеть порог в 1 млн гостей.

Миллион туристов после открытия новых зон катания сможет принимать горнолыжный "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии.

"Планируется, что к 2026 году "Эльбрус" сможет принимать миллион гостей и стать узнаваемым международным курортом с современной инфраструктурой"

– глава республики Казбек Коков

В прошлом году турпоток на курорт вырос на 27%, на "Эльбрусе" отдохнули 730 тыс человек.

Модернизация инфраструктуры поспособствует притоку большего числа отдыхающих. В настоящее время ведется работа над новыми трассами, строятся подъемники, возводятся гостиницы. Улучшается и дорожная инфраструктура.

Отметим, что за 2023 год Кабардино-Балкария приняла 1,5 млн туристов.