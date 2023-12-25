На Эльбрусе построят гостиницы с бассейнами

Номерной фонд на Эльбрусе вскоре вырастет. Альпийский городок, "Приют 11" и новые отели с бассейнами откроются для туристов.

Новые отели и места отдыха будут открыты в ближайшие годы на Эльбрусе. Уже летом 2024 года работать начнет альпийский городок.

"Городок" будет запущен в августе, он разместится на высоте 3900 м над уровнем моря на склоне Эльбруса и сможет принимать несколько десятков гостей одновременно. Появление альпинистского комплекса позволит сделать условия восхождения более комфортными.

Также в Кабардино-Балкарии решили возродить легендарную гостиницу "Приют 11" на высоте 4100 м. Четырехэтажное здание будет рассчитано на 120 туристов.

Еще несколько гостиничных объектов будет строиться в Приэльбрусье в ближайшие годы.

"Планируется строительство объектов размещения туристов общей мощностью 4000 мест с бассейнами, оздоровительными комплексами, горнолыжной школой и другое. Это более 1 тыс рабочих мест"

– глава региона Казбек Коков

Всего в туристическую инфраструктуру Эльбруса резидентами ОЭЗ будет инвестировано 40 млрд рублей.