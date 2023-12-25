Штурмовать Эльбрус альпинистам будет легче

Уже в этом году на склоне Эльбруса вырастет первый альпийский городок – он будет построен на высоте 3,9 тыс м над уровнем моря и станет базой для восходящих на вершину альпинистов.

Покорять высочайшую вершину Европы Эльбрус альпинистам станет проще – в наступившем 2024 году на склоне горы на высоте почти 4 тыс м в Кабардино-Балкарии будет построен альпийский городок, который станет базовым лагерем для скалолазов, сообщил в Telegram-канале института развития Северного Кавказа "Кавказ.РФ" его гендиректор Андрей Юмшанов.

"Возводим альпийский городок - первая наша ласточка в части развития возможностей сервиса на горе, непосредственно на высоте. Первый этап будет состоять из 16 модулей, 60 номеров. Надеемся, что в этом году будет запущен"

- Андрей Юмшанов

В него пока войдут три дома, которые и составят альпинистский комплекс "Городок" – он будет первым на горе на высоте 3,9 тыс м, пояснили в компании, передает ТАСС.

В дальнейшем институт планирует восстановить и развивать работу легендарной гостиницы "Приют 11", - добавил Юмшанов.