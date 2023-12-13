На "Эльбрусе" вдвое нарастят трассы для катания

"Эльбрус" готовит новую зону для катания. К 2026 году площадь трасс увеличится до 35 км. Сегодня она составляет 23 км.

Трасс для катания на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии станет больше. Активно ведется строительство, с работами ознакомился глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

"Мы посмотрели строительство канатных дорог и трасс. Часть трасс уже открыта. Часть, скорее всего, будет открыта к концу сезона, когда будет сделан новый гондольный подъемник"

– глава МЭР

К началу текущего сезона катания протяженность трасс на курорты выросла с 17 до 23 км, еще через два года она составит более 35 км.

«…Тут создается новая долина и практически удваивается площадь трасс»

– Решетников