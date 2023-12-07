Эльбрус стал лучшим местом для путешествий

Самая высокогорная вершина России Эльбрус заняла первое место в премии Russian Traveler Awards 2023 в номинации "Природный объект".

Эльбрус стал первым по мнению жюри в номинации "Природный объект" на премии Russian Traveler Awards. Лидирующую позицию высокогорная вершина поделила с Ушканьми островами, которые расположены на Байкале. Информацию об этом опубликовала пресс-служба горнолыжного курорта "Эльбрус" в своем telegram‑канале.

"Мы очень рады народному признанию и будем совершенствовать курорт: делать его еще современнее, еще удобнее, еще доступнее для каждого гостя"

– пресс-служба горнолыжного курорта "Эльбрус"

Отмечается, что в течение полугода каждый желающий мог проголосовать за самый лучший туристический природный объект. В номинации участвовали более 500 туробъектов из 50 регионов России.