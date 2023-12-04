Эльбрус нарастит турпоток до 2 млн человек

Через два года Эльбрус будет принимать по 2 млн туристов за сезон. Росту турпотока будут способствовать новые трассы для катания.

Горнолыжный сезон 2025-2026 года на Эльбрусе установит новую планку по турпотоку, считает глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

"2 млн туристов [ожидается] буквально к 2025-2026 году. Это новые трассы, новые канатные дороги. Увеличение количества трасс. Инфраструктура будет соответствовать всем нормам"

– Коков

Курорт "Эльбрус" будет соответствовать уровню мировых курортов, сможет конкурировать с лучшими зимними курортами, добавил он.

Сейчас годовой турпоток курорта составляет менее 1 млн человек.

Курорт "Эльбрус" предлагает туристам самый продолжительный сезон - кататься на лыжах и сноубордах в горах КБР можно до начала июня. Кроме того, на курорте расположена самая высокогорная канатка России.