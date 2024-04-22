Ильхам Алиев – Энтони Блинкену: Азербайджан не пожалеет усилий для достижения мира с Арменией

Азербайджанский лидер принял сегодня вечером телефонный звонок от госсекретаря США. Стороны обсудили начало делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы и дальнейшие перспективы нормализации отношений Азербайджан и Армении.

Администрация президента Азербайджана подтвердила телефонные переговоры президента Ильхама Алиева с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Отвечая на приветствие Блинкеном соглашения Баку и Еревана о начале делимитации армяно-азербайджанской границы, Ильхам Алиев подчеркнул, что оно стало возможным благодаря прямому двустороннему диалогу представителей Азербайджана и Армении и достигнутому в ходе обсуждения взаимопониманию. Также он указал, что проводится не только делимитация, но и демаркация границы, что является еще одним позитивным событием.

Азербайджанский лидер сообщил, что в Алматы по предложению казахстанской стороны в скором времени пройдут переговоры по мирному договору глав МИД Азербайджана и Армении. Ильхам Алиев обратил внимание Энтони Блинкена, что именно Азербайджан является инициатором мирного договора и 5 его основополагающих принципов.

Президент Азербайджана заверил американского собеседника, что Баку приложит все усилия для продвижения мирных процессов, поскольку у него есть сильная политическая воля добиться мира. Также он отметил, что Азербайджан выступает за создание на Южном Кавказе модели общерегионального сотрудничества без каких-либо разделительных линий.

Во время разговора об американо-азербайджанских отношениях Ильхам Алиев зеркально ответил Энтони Блинкену, что Баку также заинтересован в развитии двусторонних контактов с США. Было выражено удовлетворение сотрудничеством делегаций Азербайджана и США в рамках COP29.

В завершение разговора президент Азербайджана проинформировал госсекретаря США, что Баку привержен своим обязательствам в области прав человека и продолжает демократические реформы.