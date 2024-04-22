Вестник Кавказа

В Карачаево-Черкесии ликвидировали банду, нападавшую на полицейских

В Карачаево-Черкесии ликвидировали банду, нападавшую на полицейских
© Фото: СУ СКР по КЧР
В поселке Маара Аягъы при повторном нападении на полицейских была уничтожена банда, 22 апреля застрелившая двоих правоохранителей на посту ППС.

Как рассказали "Вестнику Кавказа" в СУ СКР по Карачаево-Черкесии, накануне в поселке Мара Аягъы Карачаевского района республики была произведена новая атака на полицейских. По данным следователей, правоохранителей атаковали местные жители – те же самые, что неделю назад убили двоих полицейских на посту ППС.

Уточняется, что преступники на "Жигулях" подъехали к полицейским, кинули в них взрывчатку и сделали ряд выстрелов из ручного оружия. Полиция среагировала мгновенно, открыв огонь по нападающим – и все они были уничтожены. В перестрелке погибли двое правоохранителей, четверо ранены.

Из машины преступников изъяты взрывчатка, патроны и огнестрельное оружие. Возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь правоохранителей, а также за незаконное хранение и ношение оружия.

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