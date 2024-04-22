Вестник Кавказа

Житель Воскепара: не лгите людям, села Газаха принадлежат Азербайджану

Житель Воскепара: не лгите людям, села Газаха принадлежат Азербайджану
Один из старейших жителей приграничного села Воскепар (Аскипара) заявил на камеру, что армянские националисты лгут населению о делимитации границы с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Никол Пашинян правильно поступил, мирно возвратив под контроль Баку села в Газахском районе, добавив, что эти населенные пункты всегда принадлежали Азербайджану.

В сети появилось видео, на котором престарелый житель армянской села Воскепар (Аскипара), расположенного между Газахским районом Азербайджана и азербайджанским анклавом Юхары Аскипара, критикует армянскую оппозицию за ложь о делимитации армяно-азербайджанской границы и попытки раскачать ситуацию в Тавушской области.

Селянин однозначно поддержал решение властей начать делимитацию границы с Азербайджаном именно в Тавушской области. "Мы довольны работой Никола Пашиняна. Во всем виноваты оппозиционеры. Почему в течение 30 лет бывшие власти не интересовались нашей жизнью, а сегодня они вспомнили о Воскепаре?" – задал он риторический вопрос.

Житель Воскепара подчеркнул, что делимитация позволит населению приграничных сел жить спокойной жизнью, не опасаясь боевых действий с Азербайджаном.

"Своих земель у нас никогда не было. Более 30 лет азербайджанские села Баганыс Айрум, Юхары Аскипара, Ашагы Аскипара и Хейримлы находились в наших руках. Мы использовали их земли. О каких армянских селах вы говорите? Мне уже 77 лет, и я хорошо знаю, что эти села принадлежат Азербайджану", - указал он.

Селянин рассказал о том, как националисты дезинформируют людей о делимитации границы. "В последнее время оппозиционные депутаты из блока "Армения" и дашнаки начали посещать Воскепар. Они заявляют, что четыре села Тавушской области Пашинян отдает Азербайджану. О каких селах они говорят? В Тавушской области тут только одно село – Беркабер. Почему они нагнетают ситуацию? Почему они не хотят заявить, что Армения возвращает не армянские, а азербайджанские села?", - отметил житель Воскепара.

Также в ролике на YouTube-канале Nargul Cavadkanal он выразил абсолютную уверенность в том, что если завтра начнется новая война Армении против Азербайджана, все эти оппозиционеры тут же сбегут из страны.

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