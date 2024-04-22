Турпоезд "Жемчужина Кавказа" прибыл в Северную Осетию

Глава Северной Осетии поприветствовал туристов, которые прибыли в республику на туристическом поезде "Жемчужина Кавказа". В прошлом году состав привез полторы тысячи туристов в регион.

В Северную Осетию прибыл тур поезд "Жемчужина Кавказа". Информацию об этом опубликовал своем telegram-канале глава региона Сергей Меняйло.

Он поприветствовал туристов, который приехали в республику в качестве пассажиров поезда.

"Пассажирам "Жемчужины Кавказа" – добро пожаловать Северную Осетию! Уверен, впечатления у гостей останутся незабываемые и они еще не раз вернутся в наш гостеприимный горный край!"

- Сергей Меняйло

Мейняло рассказал, что путешественников ждет насыщенная туристическая программа в регионе. В рамках поездки, гости республики посетят основные туристические объекты.

Как отметил глава региона, республика принимает участие в проекте РЖД с прошлого года и за это время регион посетили полторы тысячи туристов, которые приехали на туристическом поезде.