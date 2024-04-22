Вестник Кавказа

Турпоезд "Жемчужина Кавказа" прибыл в Северную Осетию

Турпоезд "Жемчужина Кавказа" прибыл в Северную Осетию
© Фото: telegram-канал главы Северной Осетии
Глава Северной Осетии поприветствовал туристов, которые прибыли в республику на туристическом поезде "Жемчужина Кавказа". В прошлом году состав привез полторы тысячи туристов в регион.

В Северную Осетию прибыл тур поезд "Жемчужина Кавказа". Информацию об этом опубликовал своем telegram-канале глава региона Сергей Меняйло.

Он поприветствовал туристов, который приехали в республику в качестве пассажиров поезда.

"Пассажирам "Жемчужины Кавказа" – добро пожаловать Северную Осетию! Уверен, впечатления у гостей останутся незабываемые и они еще не раз вернутся в наш гостеприимный горный край!"

 - Сергей Меняйло

Мейняло рассказал, что путешественников ждет насыщенная туристическая программа в регионе. В рамках поездки, гости республики посетят основные туристические объекты.

Как отметил глава региона, республика принимает участие в проекте РЖД с прошлого года и за это время регион посетили полторы тысячи туристов, которые приехали на туристическом поезде.

 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
890 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Беслан избавили от свалки века

Беслан избавили от свалки века

Глава Северной Осетии получил премию театрального искусства

Глава Северной Осетии получил премию театрального искусства

Северная Осетия примет «Школу фермера»

Северная Осетия примет «Школу фермера»

Жителей Северной Осетии предупредили о возросшей угрозе пожаров

Жителей Северной Осетии предупредили о возросшей угрозе пожаров

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы