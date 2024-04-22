Закон об иноагентах начали рассматривать во втором чтении в парламенте Грузии

В грузинском парламенте началось рассмотрение во втором чтении скандального законопроекта об иноагентах. Против него, в частности, выступают оппозиция и президент республики.

Во вторник, 30 апреля, депутаты парламента Грузии приступили к обсуждению законопроекта об иноагентах во втором чтении.

Парламентарии рассматривают проект закона постатейно. Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе отметил, что обсуждение законопроекта, возможно, не завершится за один день, и оно будет перенесено на следующий день.

Законопроект об иноагентах в Грузии

Данный законопроект был принят в первом чтении парламентом республики 17 апреля. Согласно документу, иноагентами будут считаться организации, преследующие "интересы иностранных сил". Их обяжут регистрироваться в специальном реестре и каждый год предоставлять декларации о доходах.

Первая попытка принять законопроект была предпринята грузинским руководством год назад, однако в итоге оно решило отказаться от этой идеи из-за серии протестных акций.