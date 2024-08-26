Закон об амнистии принят в окончательном чтении в Грузии

Грузинский парламент утвердил проект закона, который позволит выйти на свободу примерно 1 тыс заключенных. За его принятие проголосовали свыше 80 депутатов.

Парламент Грузии на прошедшем 17 сентября заседании принял в третьем чтении законопроект "Об амнистии", согласно которому на свободу выйдут около 1 тыс осужденных.

За принятие документа свои голоса отдали 84 депутата.

Законопроект вступит в силу после того, как свою подпись под ним поставит президент страны Саломе Зурабишвили.

Амнистия затронет тех, кто отбывает наказание за конкретные преступления, и осужденных за сокрытие и недонесение о преступлении.

Напомним, по данным на 1 августа 2024 года, в грузинских тюрьмах сидят более 10,4 тыс человек.