Вестник Кавказа

Грузинская патриархия положительно оценила закон о защите семейных ценностей

Грузинская патриархия положительно оценила закон о защите семейных ценностей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Закон о защите семейных ценностей и несовершеннолетних поддержала патриархия Грузии. Она высказала надежды, что законопроект положительно скажется на обществе.

Патриархия Грузии прокомментировала введенный недавно закон о защите семейных ценностей и несовершеннолетних. В ней отметили, что это положительный шаг в направлении сохранения традиционных ценностей и самобытности населения Грузии.

«Принятый сегодняшней властью Грузии закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" представляет собой положительный шаг вперед. Мы надеемся, что закон принесет плодотворный результат для благополучия нашего общества, так как это важный шаг для защиты традиционных ценностей самобытности грузинской нации»

- Патриархия Грузии

В церковном учреждении отметили, что данный вопрос был актуален долгое время и его решения ждала не только грузинская церковь, но и население страны.

Напомним, что накануне закон подписал спикер парламента Шалва Папуашвили. Ранее его отказалась подписывать президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1090 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Икону Матроны со Сталиным заменили в главном храме Тбилиси

Икону Матроны со Сталиным заменили в главном храме Тбилиси

Грузинская православная церковь против празднования в стране Хэллоуина

Грузинская православная церковь против празднования в стране Хэллоуина

Грузинская патриархия меняет охрану первого лица - СМИ

Православная Русь - ко Дню Народного Единства

Путин пообещал религиозным лидерам доступ к общему телеканалу и содействие в программах образования

Путин пообещал религиозным лидерам доступ к общему телеканалу и содействие в программах образования

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы