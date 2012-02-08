Грузинская патриархия положительно оценила закон о защите семейных ценностей

Закон о защите семейных ценностей и несовершеннолетних поддержала патриархия Грузии. Она высказала надежды, что законопроект положительно скажется на обществе.

Патриархия Грузии прокомментировала введенный недавно закон о защите семейных ценностей и несовершеннолетних. В ней отметили, что это положительный шаг в направлении сохранения традиционных ценностей и самобытности населения Грузии.

«Принятый сегодняшней властью Грузии закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" представляет собой положительный шаг вперед. Мы надеемся, что закон принесет плодотворный результат для благополучия нашего общества, так как это важный шаг для защиты традиционных ценностей самобытности грузинской нации»

- Патриархия Грузии

В церковном учреждении отметили, что данный вопрос был актуален долгое время и его решения ждала не только грузинская церковь, но и население страны.

Напомним, что накануне закон подписал спикер парламента Шалва Папуашвили. Ранее его отказалась подписывать президент Грузии Саломе Зурабишвили.