Грузинская патриархия положительно оценила закон о защите семейных ценностей

Патриархия Грузии прокомментировала введенный недавно закон о защите семейных ценностей и несовершеннолетних. В ней отметили, что это положительный шаг в направлении сохранения традиционных ценностей и самобытности населения Грузии.
«Принятый сегодняшней властью Грузии закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" представляет собой положительный шаг вперед. Мы надеемся, что закон принесет плодотворный результат для благополучия нашего общества, так как это важный шаг для защиты традиционных ценностей самобытности грузинской нации»
- Патриархия Грузии
В церковном учреждении отметили, что данный вопрос был актуален долгое время и его решения ждала не только грузинская церковь, но и население страны.
Напомним, что накануне закон подписал спикер парламента Шалва Папуашвили. Ранее его отказалась подписывать президент Грузии Саломе Зурабишвили.